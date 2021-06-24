Gazi koşusu ne zaman yapılacak? 2021 Gazi koşusu seyircili mi olacak?

2021 Gazi koşusu ne zaman yapılacak? Gazi koşusu seyircili mi olacak? Tarihi Gazi koşusunun ne zaman koşulacağı ve seyircili mi seyircisiz mi olacağı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen "Türk at yarışçılığının derbisi" Gazi Koşusu'nun bu yıl 95'incisi düzenlenecek.
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek 95. Gazi Koşusu için hazırlıklar bitme noktasına geldi. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerini alırken, at yarışlarının en büyük organizasyonunda birincilik hedefi için çim piste çıkacak jokeyler, bir yandan yoğun antrenman programlarını sürdürürken, diğer yandan yarış saatini beklemeye koyuldu.
Yılın en önemli randevusunda 2400 metre mesafede koşulacak yarış için 22'si asıl ve 2'si yedek 24 safkanın kaydı yapıldı. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen "şıklık yarışı" çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.
Jokeylerin ve at yarışı meraklılarının bir yıldır merakla beklediği randevuda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.
GAZİ KOŞUSU SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?
TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli spor organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.
1927'den beri gerçekleşen organizasyonun atçılık camiası için öneminin fazla olduğunu belirten Özbelge, her Gazi Koşusu sonrası yeni bir Gazi Koşusu heyecanının başladığını ifade etti.