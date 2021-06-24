Galatasaray'da başkan Burak Elmas’ın bombası Yarmolenko: Son kararı Fatih Terim verecek

CİMBOM'DAN ÇİFTE ATAK

Benfica ile Galatasaray, Benfica'dan sadece 22 yaşındaki Gedson Fernandes'i değil, 21 yaşındaki ön libero Florentino Luis'i de istiyor... Portekiz medyasında yer alan iddiaya göre, Sarı- Kırmızılı kulübün yeni yönetimi, Benfica ile pazarlık masasına oturdu.







İNŞALLAH GERİ DÖNERİM!

Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, A Spor'a yaptığı açıklamada, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" ifadelerini kullandı.