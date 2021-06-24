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    Galatasaray'da başkan Burak Elmas’ın bombası Yarmolenko: Son kararı Fatih Terim verecek

    Başkan seçilmeden önce listesindeki isimlerden olan Yarmolenkoy’u Fatih Terim’e sunan başkan Burak Elmas, tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edecek.

    Elmas’ın bombası Yarmolenko

    G.Saray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi.



    Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.



    WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!
    West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor.



        Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.

        CİMBOM'DAN ÇİFTE ATAK
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        İNŞALLAH GERİ DÖNERİM!
        Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, A Spor'a yaptığı açıklamada, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" ifadelerini kullandı.
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