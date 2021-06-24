Galatasaray ve Fenerbahçe Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya!

Son yıllarda transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha savaşa başladı. Sırasıyla Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin transferinde büyük bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez Kaan Ayhan için savaşıyor.
Geçen sezon başında transfer olduğu Sassuolo'dan ayrılma kararı alan milli futbolcu uzun süredir Cimbom'un gündeminde yer alıyor. Hatta teknik direktör Fatih Terim'in seçim sonrası Kaan'la görüşme yaptığı ve Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın tam transferi bitirmesi beklenirken Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi.
Sarı-Lacivertliler'in Sassuolo ile temasa geçtiği ve 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübünün teklife olumlu yaklaştığı da ifade edildi. Bu gelişme flaş sonrası tüm gözler Galatasaray'a çevrildi. Kaan'ın transferini çok isteyen Fatih Terim'in bu konuda yönetime baskı yaptığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Sassuolo ile masaya oturacağı ifade edildi.