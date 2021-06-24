Galatasaray ve Fenerbahçe Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya!





Sarı-Lacivertliler'in Sassuolo ile temasa geçtiği ve 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübünün teklife olumlu yaklaştığı da ifade edildi. Bu gelişme flaş sonrası tüm gözler Galatasaray'a çevrildi. Kaan'ın transferini çok isteyen Fatih Terim'in bu konuda yönetime baskı yaptığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Sassuolo ile masaya oturacağı ifade edildi.