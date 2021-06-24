Fenerbahçe'de Cedric Bakambu sürprizi!







BURSASPOR'DA DA FORMA GİYDİ

2018 yılında 40 milyon Euro bonservis ücretiyle Villarreal'den Çin Ligi ekiplerinden Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu, 2014-2015 yılları arasında da Bursaspor'da forma giymişti.



Cedric Bakambu, Bursaspor ve Villarreal formalarını giydikten sonra Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a geçti.



SÜRPRİZ BİR HOCA OLABİLİR!

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, "Teknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir" diye konuştu. Koç, "Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp F.Bahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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