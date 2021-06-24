Ali Koç ne zaman başkan oldu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim listesini açıkladı mı 2021?

3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde ise rekor bir katılım vardı. Oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Seçimden önceki hafta Borsa İstanbul'da hareketlenen Fenerbahçe hisseleri 4 Haziran 2018'de yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Analistler bu yükselişi Ali Koç'un kulüp için ekonomik vaatlerine bağladı. Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı.