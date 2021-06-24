Ali Koç ne zaman başkan oldu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim listesini açıkladı mı 2021?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan önce basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Ali Koç yönetimini topa tutarak, "3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız." ifadelerini kullandı bu gelişmeler sonrası Ali Koç'un başkanlık süreci merak edilye başlandı. Peki, Ali Koç ne zaman başkan oldu? İşte detaylar!
ALİ KOÇ NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?
Ali Koç'un başkanlığa geldiği kongre 2-3 Haziran 2018'de yapıldı. Kongrenin ilk gününde mevcut başkan Aziz Yıldırım Ali Koç'a "sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet, ben amatör branşları yöneteyim, Fenerbahçe kazansın." önerisinde bulundu. Gergin geçen kongrede her iki adayın maddi yardım vaatleri ön plana çıktı.[54] Aynı gün aday listeleri açıklandı ve Koç'un listesinde mevcut TÜSİAD başkanı Nevres Erol Bilecik de yer aldı.
3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde ise rekor bir katılım vardı. Oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Seçimden önceki hafta Borsa İstanbul'da hareketlenen Fenerbahçe hisseleri 4 Haziran 2018'de yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Analistler bu yükselişi Ali Koç'un kulüp için ekonomik vaatlerine bağladı. Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı.