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    • Spor
    • 24.06.2021 12:18
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    • 24.06.2021 12:18
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    Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fenerbahçe kariyeri

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Fenerbahçe kongresi yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu nedenle de Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup olmayacağı merak konusu oluyor. Spor camiası ise Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına odaklandı. Peki, Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fenerbahçe kariyeri

    Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı?

    Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım bugün önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından tekrar başkan adayı olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fenerbahçe kariyeri

    AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

    Aziz Yıldırım canlı yayında aday olmayacağını açıkladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Kongre saat 10.30'da başlayacak.

    İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kariyeri;

    SALGIN SÜRECİNDE SEÇİM

    Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak. Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

    İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

    BAŞKAN CUMARTESİ GÜNÜ SEÇİLECEK

    Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

    Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

    Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

        AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

        Aziz Yıldırım 2 Kasım 1952'de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir.

        FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLİĞİ

        1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmiştir.

        Başkanlığı döneminde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 8 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır. Başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü, aynı sezonda futbol, kadınlar ve erkekler basketbol, kadınlar ve erkekler voleybol branşlarında lig şampiyonu olmuş, 5'te 5 şampiyonluk yaşamıştır. (2010-11 sezonu)

        Başkanlığı döneminde kulüp yatırımlarına büyük önem vermiş, Şükrü Saraçoğlu Stadını parça parça yıkarak yeniden yaptırmış, basketbol takımına yepyeni bir salon yaptırmıştır: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Düzce Topuk Yaylasında kamp tesisleri yapılmış, Faruk Ilgaz tesisleri yenilenmiş, Ankara'da konaklama tesisi yapılmıştır.

        Başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünü değiştirmeyi genel kurula sunmuş ve tüzüğün değişmesinde önemli katkısı olmuştur. Yenilenen tüzükle birlikte "Hedef 1 Milyon Üye" projesini başlatmıştır. Bu projeyle birlikte başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü, üye sayısını arttırmıştır.

            31 Mayıs 2015 tarihinde yapılan seçimde rakibi Hulusi Belgü'nün 1144 oy aldığı genel kurulda Aziz Yıldırım 5504 oyla 12. kez sarı lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturdu.
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            Haberler Spor Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fenerbahçe kariyeri