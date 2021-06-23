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    • 23.06.2021 13:25
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    • 23.06.2021 13:25
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    Trabzon için sürpriz transfer iddiası: Sofiane Alakouch

    Son dakika Trabzon i | Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren , Fransa'da forma giyen sağ bek Sofiane Alakouch harekete geçti.

    Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası

    Bruno Peres'i transfer eden Trabzonspor için Fransa'dan bir iddia geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

    Bu sezon 22 maçta 2 asist yapan Fransa U-21 takımında da forma giyen Fas asıllı sağ bek için bordo-mavililerin rakibinin Metz olduğu iddia edildi.

    SOFIANE ALAKOUCH KİMDİR?
    29 Temmuz 1988 tarihinde Fransa'nın Nimes kentinde dünyaya gelen Sofiane Alakouch, futbola Nimes altyapısında başladı. 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Fas asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti.

        Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 3 kez forma giyen 22 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek. Sofiane Alakouch'un güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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