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    • 22.06.2021 20:09
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    • 22.06.2021 20:16
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    Son dakika: Inter transferi duyurdu: imzayı attı

    İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, 'dan ayrılan milli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Çalhanoğlu, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor. İşte tüm detaylar...

    Hakan Çalhanoğlu resmen Inter'de! İmzayı attı...

    Milan ile sözleşmesi bittikten sonra kulübü ile anlaşamayan ve bir süredir Inter ile görüşmeler gerçekleştiren Hakan Çalhanoğlu'nun durumu resmiyet kazandı.



    Inter, Milan'dan ayrılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.



    KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!
    Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.



        135 MAÇ 22 GOL
        2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a gelen Hakan, 2021 yılına kadar kırmızı siyahlı ekiple çıktığı 135 maçta 22 gol atmıştı.

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        Haberler Spor Son dakika: Inter transferi duyurdu: Hakan Çalhanoğlu imzayı attı