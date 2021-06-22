Milan ile sözleşmesi bittikten sonra kulübü ile anlaşamayan ve bir süredir Inter ile görüşmeler gerçekleştiren Hakan Çalhanoğlu'nun durumu resmiyet kazandı.
Inter, Milan'dan ayrılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!
Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.