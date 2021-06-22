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    • Spor
    • 22.06.2021 23:06
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    • 22.06.2021 23:22
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    , ile prensip anlaşmasına vardı!

    Asbaşkanı , " ile prensip anlaşmasına vardık. Öncelik hocamız ile anlaşmaktı, sonrasında transferleri bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

    Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştı!

    Emre Kocadağ, geçen sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını dile getirdi.



    "HIZLI BİR ŞEKİLDE TRANSFERE EĞİLECEĞİZ"
    Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimiz ve hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde transfere eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var" diye konuştu.


    Kocadağ, "Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Bunlarla alakalı oturup konuşacağız" dedi.



    "SALİH UÇAN'LA ANLAŞTIK"
    Sergen Yalçın konusuna öncelik verdiklerini aktaran Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." dedi.



        KENAN KARAMAN AÇIKLAMASI
        Milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Kocadağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız." diyerek sözlerini tamamladı.

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