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    Sefa Yılmaz Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , en son G.Birliği forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. 2 yıllık sözleşmeye imza atah 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.

    Sefa Yılmaz Sivasspor’da

    DG Sivasspor, en son G.Birliği forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. 2 yıllık sözleşmeye imza atah 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.

    PERU KOLOMBİYA'YI YIKTI
    COPA America'da Peru, Kolombiya'yı 2-1 yendi. Peru'nun gollerini Pena ve Mina (kk.) attı. B Grubu'ndaki diğer maçta Venezuela ile Ekvador 2-2 berabere kaldı.

    VODAFONE PARK'TA KRİTİK TOPLANTI
    Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah- Beyazlılar Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığında dün Vodafone Park'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la yapılan son görüşmedeki maddeleri değerlendirmek için fikir alışverişinde bulundu. Siyah- Beyazlılar geçtiğimiz günlerde başarılı teknik adamla bir araya gelmiş ve son teklifini iletmişti. Beşiktaş yönetiminin Vodafone Park'ta yaptığı toplantıda transfer politikası da masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu toplantının ardından yol haritasını belirleyecek. Kartal'ın Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini açıklaması da bekleniyor.

        LECCE'NİN GÜVEN AŞKI!
        Lecce geçen sezon kiraladığı Güven Yalçın ile 1 yıllık daha sözleşme yapmak istiyor. 22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

        HENRY'NİN AKLI KALDI!
        Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Thomas Henry'de sürpriz gelişme... Belçik basınında Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi. Henry'nin Leuven ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        FLAVİO'NUN TALİBİ ÇOK!
        Trabzon'un kiralık listesine koyduğu Flavio'ya Süper Lig'den 4 talip çıktı. Giresun, Altay, Kayseri ve A.Demir Sambacı'nın peşinde.

            EDGAR VE SERKAN'A İYİLEŞTİRME!
            Karadeniz Fırtınası dış transferi tamamladıktan sonra iç transfere yönelecek. İlk etapta gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edgar Ie'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin kullanılarak, sözleşmesinin uzatılacağı ve kendisine bir iyileştirme yapılmasının da planladığı öğrenildi. Sonrasında Serkan Asan'ın sözleşmesinde iyileştirme yapılacak.

            HOLLANDA KOLAY KAZANDI
            EURO 2020 C Grubu'nda bir üst tura geçmeyi önceden garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Hollanda'nın gollerini 24. dakikada Depay, 51. ve 58. dakikalarda Wijnaldum attı.

            AVUSTURYA TEK ATTI SON 16'YA KALDI
            16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 yendi. Grubu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayan Avusturya Son 16 Turu'na kalmayı başardı. Ukrayna ise en iyi 4.'ler arasına girmek için diğer gruptaki maçların sonucunu beklemek zorunda. Ancak iyi bir hayli zor. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Avusturya'ya maçı ve turu getiren golü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

                BELÇİKA ATTI FİNLANDİYA YIKILDI
                EURO 2020 B Grubu'nda ilk yarısı golsüz biten maçta Belçika, Finlandiya'yı 2-0 yenerek 9 puanla gurubunu lider tamamladı. Finlandiya ise 1 puan alsa turlayacağı maçın sonunu getiremedi 3. sırada yer aldı. Belçika'nın gollerini 74'de Hradecky (k.k.), 81'de Lukaku attı.

                DANİMARKA MUCİZESİ
                EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi ve 2. olarak Son 16'ya kaldı. Danimarka'nın gollerini 38'de Damsgaard, 59'da Poulsen, 79'da Christensen, 82'de Maehle attı. Rusya'nın golünü ise 70'de Dzuba (pen) kaydetti.

                HAKAN'IN YENİ ADRESİ INTER!
                Milli Takım'ın Euro 2020'de en etkisiz isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Milan ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, Milano şehrinin diğer takımı Inter ile her konuda anlaşma sağladı. Hakan'ın 3 yıllık imza atacağı ve yıllık 5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Milli futbolcu bugün İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

                    WEMBLEY'DE ZİRVE SAVAŞI
                    EURO 2020 bugün dev bir maça sahne olacak... D Grubu'nda İngiltere ve Çekya liderlik maçına çıkacak. Wembley Stadı'ndaki kapışma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta ise Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak.

                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR LUCAS LİMA İLE İMZALADI
                    Medipol Başakşehir, Al-Ahli forması giyen 29 yaşındaki sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan Lima, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu.

                    FENERBAHÇE BEKO SHAYOK'U TRANSFER ETTİ
                    Çin ekibi Beko, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki guard-forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

                        DOĞAN ERDOĞAN'IN YENİ TAKIMI G.ANTEP
                        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Doğan resmi sözleşmeye imza attı.

                        CANER ERKİN İLE YOLA DEVAM
                        Fenerbahçe'de ismi bir ara gönderilecek futbolcular arasında yer alan Caner Erkin'in gelecek sezon takımda olacağı öğrenildi. Menajeri Batur Altıparmak'tan da bu yönde bir bilgi geldi. Bu arada Gökhan Gönül için ise belirsizlik devam ediyor.

                        AZİZ YILDIRIM KONUŞACAK!
                        Eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra basın toplantısı yapma kararı aldı. Yıldırım, perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacak.

                            BAŞKAN BURAK ELMAS'TAN ALİ SAMİ YEN'E SÖZ
                            Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti ve dua etti. Ziyareti twitter hesabından paylaşan Burak Elmas, fotoğrafın altına "Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey'e teşekkür ettim ve bu şerefli koltukta daima izinden yürüyeceğime söz verdim" notunu düştü.

                            BRAGA'NIN İSTEĞİ 5 MİLYON EURO
                            Sol kanada yıldız bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe listenin ilk sırasındaki Fabio Martins için pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in kiralama isteğine karşın Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz kulübünü ikna etmek için büyük bir çaba harcadığı öğrenildi.
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