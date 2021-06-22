Sefa Yılmaz Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DG Sivasspor, en son G.Birliği forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. 2 yıllık sözleşmeye imza atah 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.
PERU KOLOMBİYA'YI YIKTI
COPA America'da Peru, Kolombiya'yı 2-1 yendi. Peru'nun gollerini Pena ve Mina (kk.) attı. B Grubu'ndaki diğer maçta Venezuela ile Ekvador 2-2 berabere kaldı.
VODAFONE PARK'TA KRİTİK TOPLANTI
Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah- Beyazlılar Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığında dün Vodafone Park'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la yapılan son görüşmedeki maddeleri değerlendirmek için fikir alışverişinde bulundu. Siyah- Beyazlılar geçtiğimiz günlerde başarılı teknik adamla bir araya gelmiş ve son teklifini iletmişti. Beşiktaş yönetiminin Vodafone Park'ta yaptığı toplantıda transfer politikası da masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu toplantının ardından yol haritasını belirleyecek. Kartal'ın Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini açıklaması da bekleniyor.