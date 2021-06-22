Sefa Yılmaz Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

VODAFONE PARK'TA KRİTİK TOPLANTI

Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah- Beyazlılar Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığında dün Vodafone Park'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la yapılan son görüşmedeki maddeleri değerlendirmek için fikir alışverişinde bulundu. Siyah- Beyazlılar geçtiğimiz günlerde başarılı teknik adamla bir araya gelmiş ve son teklifini iletmişti. Beşiktaş yönetiminin Vodafone Park'ta yaptığı toplantıda transfer politikası da masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu toplantının ardından yol haritasını belirleyecek. Kartal'ın Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini açıklaması da bekleniyor.