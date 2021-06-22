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    li stoper 'nin değeri zirveye çıktı

    'de forma giydiği 2 maçta da başarılı bir performans çizen li stoper 'nin hem fiyatı hem de kendisine talip olan kulüp sayısı artacağa benziyor. 'ın ile oynayacağı grup maçına ve Almanya'dan kulüp yetkilililerinin geleceği ve Attila 'yi yerinde takip edeceği bilidirildi.

    Attila Szalai'ye hücum var!

    EURO 2020'de forma giydiği 2 maçta da başarılı bir performans çizen li stoper 'nin hem fiyatı hem de kendisine talip olan kulüp sayısı artacağa benziyor. 'ın ile oynayacağı grup maçına ve Almanya'dan kulüp yetkilililerinin geleceği ve Attila 'yi yerinde takip edeceği bilidirildi.

    Macaristan basınında yer alan haberlerde ve 'in de önceden takibinde olan Szalai için "Performansı dikkat çekiyor. Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çalacak" ifadesi kullanıldı.

    Szalai, 1-1 sona eren Fransa maçında neredeyse hatasız oynarken, 3-0 kaybettikleri karşısında da yenilen gollerde hata yapmadı.

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