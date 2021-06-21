Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.06.2021 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 16:53
    ABONE OL

    Son dakika transfer gelişmesi: 'ı kadrosuna kattı

    Son dakika haberi... ekibi , son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa Yılmaz, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

    Süper Lig ekibi sürpriz transferi açıkladı!

    Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    'umuz, 'ı renklerine bağladı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup 'umuz, geçtiğimiz sezon forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki sporcu, Başkanvekilimiz 'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

    14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa, futbola Tennis Borussia Berlin alt yapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un alt yapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Ülkemizde Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formasını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı.

    Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

    Sefa Yılmaz'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokak ortasında dehşet! Takip edip kurşun yağdırdı
    Haberler Spor Son dakika transfer gelişmesi: Sivasspor Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı