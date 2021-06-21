Önümüzdeki yıl iki kanata da takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, bonservisi Genk'te bulunan Paintsil için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.