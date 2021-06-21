Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken gündeme son olarak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen Joseph Paintsil geldi.
Önümüzdeki yıl iki kanata da takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, bonservisi Genk'te bulunan Paintsil için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre 2.5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Paintsil ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da ilgileniyor. Paintsil'in Genk ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.