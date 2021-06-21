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    • Spor
    • 21.06.2021 16:11
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    • 21.06.2021 16:11
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    'da 'ın mazbata alacağı tarih belli oldu

    'da cumartesi günü yapılan seçimi rakiplerinin önünde bitirerek Galatasaray'ın 38. başkanı olan 'ın yarın yapılacak törenle mazbatasını alacağı açıklandı. Böylelikle Burak Elmas resmi olarak göreve başlamış olacak.

    Galatasaray'da kritik tarih! Yarın resmen başlıyor

    Hafta sonu yapılan seçimde Kulübünün başkanlığına seçilen , mazbatasını yarın alacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

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