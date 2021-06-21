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    • Spor
    • 21.06.2021 11:25
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    • 21.06.2021 11:25
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    SON DAKİKA! 'nun yeni takımı Inter oldu

    Son dakika haberine göre Milan ile sözleşmesi sona eren milli yıldız 'nun İtalya'nın Inter takımı ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Milli yıldızın adı Galatasaray'la da anılıyordu.

    Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

    İtalya Serie A ekibi Milan ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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    Milano ekibinin, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sahalara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan Christian Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

        Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

        Bonservisi elinde bulunan yıldız ismin adı Galatasaray'la da anılmıştı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Inter oldu