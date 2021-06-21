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    • Spor
    • 21.06.2021 17:32
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    • 21.06.2021 17:32
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    lı sol bel 'yı kadrosuna kattı

    'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan ancak geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen , lı sol bek 'yı kadrosuna kattı.

    Başakşehir Brezilyalı sol beki aldı

    , lı sol bek oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

    NANSTES PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
    Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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