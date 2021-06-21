Fenerbahçe, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi. Kanarya, Real Madrid'in dünyaca ünlü ismi Marcelo'ya kanca attı.
İspanya ekibinde son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
TARAFTAR DEVREDE
Yeni Asır'ın haberine göre aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de tehlikeye girdiği ve yeni bir macera arayışı içerisinde olan yıldız oyuncunun da Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.