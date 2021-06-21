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    • 21.06.2021 14:30
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    • 21.06.2021 14:33
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    taraftarları için harekete geçti! de sıcak gelişme

    7 sezondur Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan , de elini sıkı tutarak bu sezon ipi göğüslemek istiyor. Büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekipte gündemdeki ismin olduğu öğrenilirken, taraftarlar da bu gelişme sonrası harekete geçti.

    Fenerbahçe taraftarları Marcelo için harekete geçti

    Fenerbahçe, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi. Kanarya, Real Madrid'in dünyaca ünlü ismi Marcelo'ya kanca attı.

    İspanya ekibinde son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    TARAFTAR DEVREDE
    Yeni Asır'ın haberine göre aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de tehlikeye girdiği ve yeni bir macera arayışı içerisinde olan yıldız oyuncunun da Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.

        Brezilyalı yıldız, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

        Sarı lacivertli taraftarlar ise yıldız isim Marcelo'nun fotoğraflarını ve videolarına "Come to Fenerbahçe" notunu düşerek yıldız futbolcuyu takımda görmek istediklerini belirtti.

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