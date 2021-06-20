ELMAS SEÇİMLERDEN ÖNCE TERİM'İ VAAD ETMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullanıştı:

Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı.