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    • Spor
    • 20.06.2021 18:07
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    • 20.06.2021 18:14
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    Son dakika: Başkanı açıkladı: Galatasaray'ın teknik direktörü 'dir!

    Son dakika haberi... 'ın yeni başkanı , teknik direktör 'in yarın takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz 'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'dan flaş Fatih Terim açıklaması!

    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıkladı.

    Elmas, Terim'in yarın takımın başında olacağını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı;
    "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."

    ELMAS SEÇİMLERDEN ÖNCE TERİM'İ VAAD ETMİŞTİ
    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullanıştı:

    Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı.

        Bizim kararımız çok net, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz ama onun isteğini bilmiyoruz henüz görüşmedik. Kendisiyle göreve geldiğimiz takdirde görüşeceğiz. Görüşme neticesinde kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz.
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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı: Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir!