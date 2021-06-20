Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Elmas, Terim'in yarın takımın başında olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı;
"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."
ELMAS SEÇİMLERDEN ÖNCE TERİM'İ VAAD ETMİŞTİ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullanıştı:
Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı.