Milli Takım, 2020'de mucize arıyor... İtalya ve Galler'e kaybeden Milli Takım bugün saat 19.00'da oynanacak maçta İsviçre'yi yenerek az da olsa şansını devam ettirmek istiyor.

Beraberlik ve yenilgi halinde ise Ay-Yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Türk Milli Takımı 2 maç sonunda henüz gol bulamadı. Bugün karşılaşacağı İsviçre ise 2 maçta 1 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

BİZE YAKIŞANI YAPMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım'ın stoperi Çağlar Söyüncü çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Son bir maçımız var. En iyi ve bize yakışan şekilde 3 puan alıp devam etmek istiyoruz, kapatırsak da böyle kapatmak istiyoruz. İsviçre maçı bizim son şansımız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İSVİÇRE'YE HAZIR

A Milli Futbol Takımımız, bugün İsviçre ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı... Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.