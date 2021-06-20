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    Milliler mucize peşinde: bugün İsviçre karşısına çıkıyor

    ’de ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan b ugün İsviçre karşısına çıkıyor. 3 puan ı alıp grubu 3. sırada bitirmeyi planlıyor... Ay-Yıldızlılar’ın utrnuvada çok az da olsa 2. tur şansı bulunuyor.

    Milliler mucize peşinde

    Milli Takım, 2020'de mucize arıyor... ve 'e kaybeden bugün saat 19.00'da oynanacak maçta İsviçre'yi yenerek az da olsa şansını devam ettirmek istiyor.

    Beraberlik ve yenilgi halinde ise Ay-Yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    'nin ise puanı bulunmuyor. 2 maç sonunda henüz gol bulamadı. Bugün karşılaşacağı İsviçre ise 2 maçta 1 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

    BİZE YAKIŞANI YAPMAK İSTİYORUZ
    'ın stoperi çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Son bir maçımız var. En iyi ve bize yakışan şekilde 3 puan alıp devam etmek istiyoruz, kapatırsak da böyle kapatmak istiyoruz. İsviçre maçı bizim son şansımız" ifadelerini kullandı.

    MİLLİ TAKIM İSVİÇRE'YE HAZIR
    A Milli Futbol Takımımız, bugün İsviçre ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı... Teknik Direktör yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in antrenman öncesi ve sonrasında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.

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