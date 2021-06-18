Galatasaray'a sürpriz Brezilyalı! Scout ekibi takibe aldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Eksik bölgelere Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takviyelerini yapan sarı-kırmızılı ekip iç transferde de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzattı. Luyindama, Arda Turan ve Emre Akbaba ile de önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi beklenirken, yabancı oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.