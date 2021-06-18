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    • 18.06.2021 16:00
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    'a sürpriz Brezilyalı! Scout ekibi takibe aldı | kimdir?

    Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkı kazanan 'da başkanlık ve hoca konusundaki belirsizlik sürmesine rağmen çalışmaları devam ediyor. Takımdaki eksik bölgelerle ilgili çalışma yürüten scout ekibi Brezilyalı genç bir yıldızla ilgili rapor hazırlattı.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Galatasaray'a sürpriz Brezilyalı! Scout ekibi takibe aldı

    Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü Selçuk İnan yönetiminde Florya'da başladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde Hollanda'nın köklü ekibi PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekipte gözler bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

    Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'ün yarışacağı başkanlık seçimleriyle beraber sarı-kırmızılı ekipte hoca konusundaki belirsizlik de son bulacak.

    TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Galatasaray'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Eksik bölgelere Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takviyelerini yapan sarı-kırmızılı ekip iç transferde de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzattı. Luyindama, Arda Turan ve Emre Akbaba ile de önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi beklenirken, yabancı oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        SCOUT EKİBİ RAPOR TALEP ETTİ
        Takımdaki gençleşme çalışmalarında önemli rol oynayan ve son dönemde yapılan birçok transferde katkısı bulunan scout ekibi, bu kez de Brezilyalı genç bir isim için harekete geçti. Spartak Trnava'da forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ı takibe alan sarı-kırmızılı takımın scout ekibi bu isim için Portekizli meslektaşlarından rapor talep etti.

        Sağ kanadı boydan boya kullanabilen 1,70 boyundaki 19 yaşındaki ismin özellikle sağ forvet pozisyonunda etkili olduğu belirtildi. Slovak ekibiyle bu yıl toplam 35 maça çıkan yıldız adayı bu karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı, 12 asist yaptı. Özellikle hızı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

        SAYMON CABRAL KİMDİR?
        2001 doğumlu genç yıldız adayı, 2019 yılında Avai'den Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine transfer oldu. Bu sezon A Takım ile maçlara çıkmaya başlayan isim büyük kulüplerin radarına girdi.

            Sağ ayağını etkili kullanan ve özellikle çizgiye inerek içeriye çevirdiği toplarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokan Brezilyalı futbolcu hızı ve tekniği ile dikkat çekti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 200 bin dolar olan futbolcunun transferini sarı-kırmızılı ekibin 1 milyon euro civarına bitirmesi bekleniyor.

            Okan Beltek/Takvim.com.tr
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