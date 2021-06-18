Galatasaray'a sürpriz Brezilyalı! Scout ekibi takibe aldı

Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü Selçuk İnan yönetiminde Florya'da başladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde Hollanda'nın köklü ekibi PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekipte gözler bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'ün yarışacağı başkanlık seçimleriyle beraber sarı-kırmızılı ekipte hoca konusundaki belirsizlik de son bulacak.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Galatasaray'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Eksik bölgelere Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takviyelerini yapan sarı-kırmızılı ekip iç transferde de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzattı. Luyindama, Arda Turan ve Emre Akbaba ile de önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi beklenirken, yabancı oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.