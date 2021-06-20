Fransa’da ilk cep Verstappen’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Fransa Grand Prix'si bugün TSİ 16.00'da koşulacak.
COMPAONE SİVASSPOR'A!
Sivasspor, Club Africain forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Bassirou Compaore ile görüşüyor. Comparo, Burkina Faso milli takımında oynuyor.
ATIBA GÖRÜŞME ODASINA!
Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek. İç transferdeki imzaları Sergen Yalçın anlaşmasının sonrasına bırakan yönetim, ilk olarak Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Atiba'nın yanı sıra, sözleşmesinin son senesine giren Cyle Larin ile de sözleşmesinin uzatılması için masaya oturulacak. Oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesinin teklifleri düşürdüğünü düşünen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla sözleşme uzattıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.