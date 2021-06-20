Fransa’da ilk cep Verstappen’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

RAHAT OLSUNLAR O TAHTA AÇILACAK!

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Borcun 550 milyon TL değil, 850 milyon TL olduğunu görünce sitem ettim. Ama gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin" dedi. Adanur, 'Yolsuzluk Komisyonu' kuracaklarını da sözlerine ekledi.