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    Fransa’da ilk cep Verstappen’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nda sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'sine, takımının Hollandalı pilotu ilk sıradan başlayacak. Fransa Grand Prix'si bugün TSİ 16.00'da koşulacak.

    Fransa’da ilk cep Verstappen’in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Fransa Grand Prix'si bugün TSİ 16.00'da koşulacak.

    COMPAONE SİVASSPOR'A!
    Sivasspor,     Club Africain forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Bassirou Compaore ile görüşüyor. Comparo, Burkina Faso milli takımında oynuyor.

    ATIBA GÖRÜŞME ODASINA!
    Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek. İç transferdeki imzaları Sergen Yalçın anlaşmasının sonrasına bırakan yönetim, ilk olarak Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Atiba'nın yanı sıra, sözleşmesinin son senesine giren Cyle Larin ile de sözleşmesinin uzatılması için masaya oturulacak. Oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesinin teklifleri düşürdüğünü düşünen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla sözleşme uzattıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

        MOURİNHO'YA RAKİP OLUYOR
        Beşiktaş'ın sezon öncesinde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile hazırlık maçı yapabileceği iddia edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, E.Frankfurt ve Beşiktaş ile oynamak istiyor.

        BEŞİKTAŞ COSTA İÇİN RAKAM YÜKSELTTİ
        Beşiktaş Diego Costa konusunda da 7 rakibinin önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar İspanyol golcüye yaptığı teklifi yeniledi. Kartal teklifi 2.3 milyon Euro maaş+600 bin Euro da bonusa yükseltti.

        MERAŞ DEFTERİ KAPANIYOR
        Umut Meraş'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmaması Le Havre'nin de 4 milyon Euro'dan diretmesi nedeniyle Trabzon transferde geri adım attı.

            AĞAOĞLU: İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkılarıyla, kadromuzun inanç ve azmiyle arzuladığımız o mutluluğu yaşamayı çok istiyoruz. İnşallah başaracağız!" dedi.

            ZLATKO DALIC'DEN FENER'E AÇIK KAPI
            Fenerbahçe'nin             teknik direktör adayları içinde adı son günlerde sıklıkla geçmeye başlayan Hırvat teknik adam Dalic, Sarı-Lacivertli takıma kulübe yeşil ışık yaktı! Şu anda Hırvatistan'ın başında olan Dalic, F.Bahçe ile ilgili soruya "Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" cevabını verdi.

            AHMET OYTUN KASIMPAŞA İLE İMZALIYOR
            Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 1998 doğumlu kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ın Kasımpaşa ile anlaştığı bildirildi. 23 yaşınrdaki file bekçisinin Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

                BEŞİKTAŞ ICRYPEX LAWSON'U TRANSFER ETTİ
                ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson'u kadrosuna kattığını açıkladı... 2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu Güney Kore ekiplerinden Goyang Orions'ta geçirdi.

                GÖZTEPE NİJERYALI ONOVO İLE ANLAŞTI
                Süper Lig'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi.

                RAHAT OLSUNLAR O TAHTA AÇILACAK!
                Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Borcun 550 milyon TL değil, 850 milyon TL olduğunu görünce sitem ettim. Ama gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin" dedi. Adanur, 'Yolsuzluk Komisyonu' kuracaklarını da sözlerine ekledi.

                    ARJANTİN URUGUAY'I TEK GOLLE MAĞLUP ETTİ
                    Copa America A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet golünü 13. dakikada Guido Rodriguez kaydetti. Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti. Şili ise Bolivya'yı 1-0 yendi.

                    LOS ANGELES CLİPPERS KONFERANS FİNALİNDE
                    NBA play-off'larında Utah Jazz'ı 131- 119 mağlup eden Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi. Clippers'ta 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Paul George etkili oyunlarıyla alkışlandılar.

                    MACARİSTAN VE FRANSA 1-1'İNİ ÜZMEDİ!
                    EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Macaristan 45+2'de Fiola'nın golüyle öne geçti. Fransa'da Antoine Griezmann, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla 66. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin ve Macaristan Milli Takımı'nın stoperi Attila Szalai, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

                        MACARİSTAN İLK PUANINI KAZANDI
                        Turnuvanın favorilerinden Fransa, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla grupta lider konumda yer aldı. İlk puanını elde eden Macaristan ise 3. sıranın sahibi oldu.

                        UKRAYNA-AVUSTURYA MAÇINI YÖNETECEK
                        FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna ile Avusturya arasında 21 Haziran yarın oynanacak C Grubu maçını yönetecek. Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

                        FREY'İN ARDINDAN SIRA LEMOS'A GELDİ
                        Fenerbahçe'de                         gözden çıkartılan futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Frey'in Antwerp'e bonservisiyle satılmasının ardından Lemos'a gelen teklifler masaya yatırıldı. Las Palmas ve Rizespor öne çıkan kulüpler oldu. F.Bahçe'nin önceliği ise satışı gerçekleştirmek. Kiralama ise son seçenek.

                            ATTILA SZALAI PARA BASACAK
                            Fenerbahçe'nin                             devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin değeri her geçen gün artıyor. Portekiz maçından sonra Fransa karşısında da etkili bir futbol sergileyen Macar stoper için teklifler West Ham, Leicester, Sevilla ile sınırlı kalmayacak. Szalai'yi İtalyan ve Alman kulüpleri de takibe aldı. West Ham ve Sevilla ise teklifi arttırmayı planlıyor.

                            İTALYA İLE GALLER KAPIŞIYOR
                            Milli                             Takım ile aynı grupta yer alan İtalya bugün Galler ile karşılaşacak. İki takım liderlik maçına çıkıyor... İtalya grubunu 3'te 3'le tamamlamak, Galler ise zorlu rakibini yenerek büyük bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Zorlu maç saat 19.00'da.

                            PORTEKİZ HARAKİRİ YAPTI ALMANYA KAZANDI
                            Euro 2020'de F Grubu'nda Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti. Portekiz maçın 15. dakikasında Ronaldo'nun golüyle öne geçerken 35'te Ruben Dias, 39'da ise Guerreiro'nun kendi ağlarını havalandırmasıyla Almanya 2-'1'lik üstünlüğü sağladı. Panzerler 51'de Havertz, 60'ta Gosens ile farkı 3'e çıkardı. Maçta son sözü ise Portezikli Jota söyledi: 4-2.

                            İSPANYA POLONYA'YA DA TAKILDI!
                            EURO 2020'ye İsveç beraberliği ile başlayan İspanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile 1-1 berabere kaldı. İspanyollar, Polonya karşısında Morata'nın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 54'te sahne alan Lewandowski maçın sonucunu tayin etti: 1-1. İspanya 2, Polonya ise 1 puana ulaştı.
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                            Haberler Spor Fransa’da ilk cep Verstappen’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)