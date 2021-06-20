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    Erman Toroğlu’ndan - maçına ilişkin eleştirisi: Yerinde olsam istifa ederim

    Son dakika haberleri... EURO 2020 A Grubunda karşısında son maçına çıktı. İtalya ve 'e mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü. yorumcusu Erman Toroğlu 'e ilişkin sert eleştiride bulundu. Toroğlu, "Şenol’un yerinde olsam bu rezillikten sonra ’ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.

    ASpor
    takvim.com.tr

    A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıktı.

    İtalya ve Galler'e mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü.

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ilişkin sert eleştiride bulundu.

    Toroğlu, "Şenol'un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.

    Toroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

    "İtalya bizi öldürdü Galler bizi öldürdü. Bakıyorum bunlar da bizi öldürdü. O zaman biz takım değiliz. Sorumlusu kim? Şenol beyefendi… Şenol'un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… Hani bir şey oynasak diyeceğiz ki; Mücadele ettik ama olmadı. Uzun süredir böyle ruhsuz Milli Takım görmedim"
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