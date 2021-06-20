A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıktı.
İtalya ve Galler'e mağlup olan Milli Takımımız İsviçre karşısında da ilk yarıda 2-0 geriye düştü.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ilişkin sert eleştiride bulundu.
Toroğlu, "Şenol'un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… " ifadelerini kullandı.
Toroğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"İtalya bizi öldürdü Galler bizi öldürdü. Bakıyorum bunlar da bizi öldürdü. O zaman biz takım değiliz. Sorumlusu kim? Şenol beyefendi… Şenol'un yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döner istifa ederim. Çok net. Çok net ama… Hani bir şey oynasak diyeceğiz ki; Mücadele ettik ama olmadı. Uzun süredir böyle ruhsuz Milli Takım görmedim"