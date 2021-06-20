A Milli Erkek Voleybol Takımımız CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu.

Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.



1. set sonucu: Türkiye 25-11 Ukrayna

2. set sonucu: Türkiye 25-20 Ukrayna

3. set sonucu: Türkiye 18-25 Ukrayna

4. set sonucu: Türkiye 25-21 Ukrayna

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Millilerimiz, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.