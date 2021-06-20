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    • Spor
    • 20.06.2021 23:06
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    • 20.06.2021 23:20
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    mız 'nde şampiyon oldu

    Son dakika haberleri... mız  finalinde 'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Efeleri bu sonuçla üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu.

    Filenin Efeleri şampiyon oldu!

    mız finalinde 'yı 3-1 yenerek üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu.

    Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

    1. set sonucu: Türkiye 25-11 Ukrayna

    2. set sonucu: Türkiye 25-20 Ukrayna

    3. set sonucu: Türkiye 18-25 Ukrayna

    4. set sonucu: Türkiye 25-21 Ukrayna

    NAMAĞLUP ŞAMPİYON
    Millilerimiz, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

    , Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.
    Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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