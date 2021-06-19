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    Türk sporuna 1 milyar TL’lik yatırım

    TURKSPORU’nun destekçisi 19 yılda toplam yatırımını 1 milyar TL’ye çıkardı. Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarına devam etti. İşte tüm detaylar...

    TÜRK SPORUNA 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM
    TURKSPORU'nun en büyük destekçisi , 2002 yılından beri yaptığı spor yatırımları sayesinde TURKSPORU'nun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Turkcell, pandemiye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu ile olan ana sponsorluklarını geliştirerek 19 yılda TURKSPORU'na yaptığı toplam yatırımı 1 milyar TL'ye çıkardı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "19 yılda 1 milyar TL'lik yatırımla sporumuzun olduğundan çok daha ileri gitmesi için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.
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