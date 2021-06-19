İspanyol devi Barcelona, serbest oyuncu konumundaki Hollandalı Memphis Depay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncu ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.