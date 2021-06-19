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    • 19.06.2021 17:06
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    • 19.06.2021 17:06
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    maçı ne zaman saat kaçta? hangi kanalda?

    maçı ne zaman saat kaçta? hangi kanalda? EURO 2020 heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Millilerimizin gruptan çıkması için mutlak galibiyete ihtiyaç bulunuyor. A Milliler, turnuvadaki en iyi üçüncüler ihtimalini kovalayacak. Peki; , saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    İsviçre Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda?

    İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçı İsviçre ile olacak. Millilerimizde tek hedef galibiyet olacak. Bu maç öncesi Türkiye grupta sıfır puanla son sırada yer alıyor. İşte, İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı!

    İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

    A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

        MAÇA SLOVEN HAKEM

        A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 20 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

        TEK ŞANS GALİBİYET

        A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.

        Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

        Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
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