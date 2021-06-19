İsviçre Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda?

İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçı İsviçre ile olacak. Millilerimizde tek hedef galibiyet olacak. Bu maç öncesi Türkiye grupta sıfır puanla son sırada yer alıyor. İşte, İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı!
İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.