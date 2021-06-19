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    Rangers, Osayi Samuel’e geliyor | Fenerbahçe haberleri

    Teknik direktör ısrar edince Ranges yönetimi Samuel için ’a temsilci gönderiyor. İşte haberin detayları ve 19 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

    Rangers Samuel’e geliyor
    Teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi 'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

    FREY'DEN PERFORMANS BONUSU GELECEK
    Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi 'e sattığı İsviçreli santrfor 'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.

    ALIOSKI FENER'İN LİSTESİNDE
    Kuzey     Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan 'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor.

    GENEL KURUL ÜLKER STADI'NDA
    Fenerbahçe    , Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurul 25-26 Haziran'da yapılacak.
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