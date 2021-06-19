Rangers, Osayi Samuel’e geliyor | Fenerbahçe haberleri

Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.
FREY'DEN PERFORMANS BONUSU GELECEK
Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Antwerp'e sattığı İsviçreli santrfor Michael Frey'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.
ALIOSKI FENER'İN LİSTESİNDE
Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor.
GENEL KURUL ÜLKER STADI'NDA
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurul 25-26 Haziran'da yapılacak.
FREY'DEN PERFORMANS BONUSU GELECEK
Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Antwerp'e sattığı İsviçreli santrfor Michael Frey'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.
ALIOSKI FENER'İN LİSTESİNDE
Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor.
GENEL KURUL ÜLKER STADI'NDA
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurul 25-26 Haziran'da yapılacak.