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    • 19.06.2021 12:04
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    sokaklarında şaşırtan kutlama! basını böyle alay etti: 'nın 0-0'lık galibiyeti

    16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İskoç taraftarlar 'da adeta galibiyet almış gibi sevinirken taşkınlık yapan 26 kişi gözaltına alındı. basını ise yaşananları aktarırken 'İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti' ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Londra sokaklarında şaşırtan kutlama!

    16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı. Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı.

    İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

    İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.


        İSKOÇYA İLK PUANINI ALDI
        İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.


        İSKOÇLAR LONDRA SOKAKLARINDA BERABERLİĞİ KUTLADI
        0-0'lık beraberliğin ardından binlerce İskoç Londra'da Leicester Meydanı'nda kutlama için bir araya geldi.


        POLİS MÜDAHALE ETTİ
        İngiliz polisinin meydanı terk etmeleri konusunda uyarıları sonuç vermeyince İskoç taraftarlara müdahale edildi.



            26 KİŞİ GÖZALTINDA ALINDI
            Meşalelerle kutlama yapan İskoç taraftarlardan 26'sı taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



            "0-0'LIK GALİBİYET"
            İskoçların kutlaması, İngiliz basınında alay konusu olurken, Daily Mail yaşanları aktarırken 'İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti' ifadesini kullandı. Ayrıca İskoçların sosyal mesafeye uymadığına da dikkat çekildi.

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