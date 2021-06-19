Galatasaray başkanı kim oldu? 19 Haziran 2021 Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?

Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı? 19 Haziran 2021 Galatasaray başkanı kim oldu? Sarı kırmızılı kulüpte merakla beklenen başkanlık seçimi başladı. 5 adayın başkan olmak için aday olduğu seçimde oy kullanma işleminin saat 15:00 itibariyle sonuçlanacağı duyuruldu. Peki; Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?