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    • Spor
    • 19.06.2021 11:58
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    • 19.06.2021 11:58
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    kim oldu? 19 Haziran 2021 kim kazandı?

    kim kazandı? 19 Haziran 2021 kim oldu? Galatasaray'da 5 adayın yarıştığı başkanlık seçimi için heyecan dorukta. Oy kullanma sürecinin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Peki; ? 19 Haziran ?

    takvim.com.tr
    Galatasaray başkanı kim oldu? 19 Haziran 2021 Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?

    Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı? 19 Haziran 2021 Galatasaray başkanı kim oldu? Sarı kırmızılı kulüpte merakla beklenen başkanlık seçimi başladı. 5 adayın başkan olmak için aday olduğu seçimde oy kullanma işleminin saat 15:00 itibariyle sonuçlanacağı duyuruldu. Peki; Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?

    GALATASARAY SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?

    Galatasaray seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların saat 15:00'ten sonra belli olması bekleniyor. Seçim sonuçlarına haberimizden ulaşabileceksiniz.

    GALATASARAY SEÇİMİ NASIL İZLENİR?

    Galatasaray TV Youtube sayfası üzerinden başkanlık seçimini canlı izleyebilirsiniz.

    GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE!

    GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI 2021!

    *Yiğit Şardan

    *Eşref Hamamcıoğlu

    *Burak Elmas

    *Metin Öztürk

    *İbrahim Özdemir

        GALATASARAY ADAY LİSTELERİ

        Metin Öztürk:

        Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

        Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

        İbrahim Özdemir:

        Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

        Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

        Eşref Hamamcıoğlu:

        Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

        Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

        Burak Elmas:

        Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

        Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

        Yiğit Şardan:

        Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

        Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
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