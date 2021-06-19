Galatasaray başkanı kim oldu? 19 Haziran 2021 Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?

Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı? 19 Haziran 2021 Galatasaray başkanı kim oldu? Sarı kırmızılı kulüpte merakla beklenen başkanlık seçimi başladı. 5 adayın başkan olmak için aday olduğu seçimde oy kullanma işleminin saat 15:00 itibariyle sonuçlanacağı duyuruldu. Peki; Galatasaray seçim sonuçları kim kazandı?
GALATASARAY SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?
Galatasaray seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların saat 15:00'ten sonra belli olması bekleniyor. Seçim sonuçlarına haberimizden ulaşabileceksiniz.
GALATASARAY SEÇİMİ NASIL İZLENİR?
Galatasaray TV Youtube sayfası üzerinden başkanlık seçimini canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI 2021!
*Yiğit Şardan
*Eşref Hamamcıoğlu
*Burak Elmas
*Metin Öztürk
*İbrahim Özdemir