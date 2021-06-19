Fenerbahçe’de büyük isyan! Yönetim teknik direktör için fazlasıyla geç kaldı...





EMRE BELÖZOĞLU'NUN SUÇU NE!

Hoca meselesinin uzadığı şu günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde Zlatko Dalic, Marco Silva ve Luis Castro isimleri var. Sarı-Lacivertli taraftarlar da hem teknik direktör işinin uzaması hem de gündemde olan isimler nedeniyle "Madem hedefte bu isimler var o halde Emre Belözoğlu'nu neden gönderdiniz" sorusunu sormaya başladı.