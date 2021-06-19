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    Fenerbahçe’de büyük isyan! Yönetim teknik direktör için fazlasıyla geç kaldı...

    Fenerbahçe yönetimi teknik direktör için fazlasıyla geç kalınca taraftarlar isyan etme noktasına geldi. Gündemde ise Dalic, Silva ve Castro var. Taraftar da "Hedef bunlarsa Emre neden gitti" diye soruyor.

    Fener’de büyük isyan

    Fenerbahçe'de hoca meselesi içinden çıkılmaz bir girdaba dönmüş durumda. Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıklayan Başkan Ali Koç, Joachim Löw, Paulo Fonseca, Rafael Benitez ve Lucien Favre ile anlaşmla sağlayamadı.

    Başkan Ali Koç'tan da "Hangi teknik direktör ile temas kursak Türkiye'ye gelmek istemediğini söylüyor" açıklaması geldi.



    EMRE BELÖZOĞLU'NUN SUÇU NE!
    Hoca meselesinin uzadığı şu günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde Zlatko Dalic, Marco Silva ve Luis Castro isimleri var. Sarı-Lacivertli taraftarlar da hem teknik direktör işinin uzaması hem de gündemde olan isimler nedeniyle "Madem hedefte bu isimler var o halde Emre Belözoğlu'nu neden gönderdiniz" sorusunu sormaya başladı.



    FENERBAHÇE HER SENE GEÇ KALIYOR
    Sanal alemdeki yorumlarda adeda isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, "Galatasaray yeni sezonu açtı. Biz hala teknik direktör işini çözemedik. Her sene geç kalıyoruz. Öndeden futbolcu transferlerini yetiştiremezdik. Şimdi hoca da yok. Ne zaman hoca gelecek, hangi oyuncuları isteyecek, sistemi ne olacak hiçbir şey belli değil" dediler.



        "DALİC İLE EL SIKIŞILDI" İDDİASI
        Dün Fenerbahçe yönetiminin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile her konuda anlaşma sağladığı haberleri geldi. Hırvak basınından da bu yönde bazı bilgiler gelse de iddia Fenerbahçe cephesinden doğrulanamadı.




        GEÇEN SEZON HAFTALARCA GÜNDEMDEYDİ
        Dalic geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ancak Fener'in tercihi Erol Bulut olmuştu.



        METİN ŞEN'DEN ALİ KOÇ'A SALVO!
        Ali Koç ilk seçildiğinde yönetiminde olan isimlerden biri olan Metin Şen, twitter hesabından Koç'u eleştirdi. Metin Şen, "Teknik adam seçimini bu kadar uzatırsan yorumların ardı arkası kesilmez. 3 senede 6 teknik adam ile çalışırsan gelmek için can atmazlar. Bugün 18 Haziran. Haftalar sonra lig başlayacak" yorumunu yaptı.
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