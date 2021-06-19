Fenerbahçe’de büyük isyan! Yönetim teknik direktör için fazlasıyla geç kaldı...

Fenerbahçe'de hoca meselesi içinden çıkılmaz bir girdaba dönmüş durumda. Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıklayan Başkan Ali Koç, Joachim Löw, Paulo Fonseca, Rafael Benitez ve Lucien Favre ile anlaşmla sağlayamadı.
Başkan Ali Koç'tan da "Hangi teknik direktör ile temas kursak Türkiye'ye gelmek istemediğini söylüyor" açıklaması geldi.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN SUÇU NE!
Hoca meselesinin uzadığı şu günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde Zlatko Dalic, Marco Silva ve Luis Castro isimleri var. Sarı-Lacivertli taraftarlar da hem teknik direktör işinin uzaması hem de gündemde olan isimler nedeniyle "Madem hedefte bu isimler var o halde Emre Belözoğlu'nu neden gönderdiniz" sorusunu sormaya başladı.
FENERBAHÇE HER SENE GEÇ KALIYOR
Sanal alemdeki yorumlarda adeda isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, "Galatasaray yeni sezonu açtı. Biz hala teknik direktör işini çözemedik. Her sene geç kalıyoruz. Öndeden futbolcu transferlerini yetiştiremezdik. Şimdi hoca da yok. Ne zaman hoca gelecek, hangi oyuncuları isteyecek, sistemi ne olacak hiçbir şey belli değil" dediler.