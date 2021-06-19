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    'den müjde var

    ’nın ile oynadığı maçta kalbi duran ve bir süredir hastanede olan Eriksen, dün taburcu oldu. Yıldız futbolcunun ilk durağı ise takım arkaadşlarının kamp yaptığı oteldi.

    Eriksen’den müjde var
    Christian Eriksen'den sevindiren haber... 'nın 'de ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve kalbi duran yıldız futbolcu, hastanede geçiridği 6 günün ardından dün taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak takım arkadaşlarını kamp yaptıkları otelde ziyaret eden Eriksen, ardından ise evine hareket etti. 'nı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Arkadaşlarımı görmek güzeldi. Pazartesi günü ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.



    Eriksen'in hastaneden taburcu olması futbol dünyasında sevinçle karşılandı.

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