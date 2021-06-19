Christian Eriksen'den sevindiren haber... Danimarka'nın Euro 2020'de Finlandiya ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve kalbi duran yıldız futbolcu, hastanede geçiridği 6 günün ardından dün taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak takım arkadaşlarını kamp yaptıkları otelde ziyaret eden Eriksen, ardından ise evine hareket etti. Danimarka Milli Takımı'nı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Arkadaşlarımı görmek güzeldi. Pazartesi günü Rusya ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.
Eriksen'in hastaneden taburcu olması futbol dünyasında sevinçle karşılandı.
Eriksen'in hastaneden taburcu olması futbol dünyasında sevinçle karşılandı.