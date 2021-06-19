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    'tan hamlesi

    , ekibi SH Port’un golcüsü için atakta. medyası da Kartal’ın pazarlık için zemin aradığını yazdı. İşte transfere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Arnautovic hamlesi

    Beşiktaş'ta Marko Arnautovic sesleri... Golcü arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, Çin Ligi ekiplerinden SH Port'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Beşiktaş Yönetimi yıldız ismi transfer edebilmek için şartları araştırıyor.



    CORRİERO DELLO SPORT DA YAZDI
    İtalyan gazetesi Corriero dello Sport da transferi doğruladı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Avusturyalı golcü Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.



    İKİ YILDIZ DAHA LİSTEDE!
    Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde Diego Costa ve Edin Dzeko ile görüşmeler gerçekleştirmişti.



        WOLVERHAMPTON DEVREDE!
        Adı Beşiktaş ile anılan İspanyol golcü Diego Costa'nın yeni bir talibi daha oldu. İngiliz ekibi Wolverhampton, 32 yaşındaki yıldız golcüyü transfer etmek için girişimlere başladı.

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