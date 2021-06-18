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    • 18.06.2021 22:18
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    • 18.06.2021 22:19
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    A Milli Futbol Takımı, en iyi 3. olmak için İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü

    A Milli Futbol Takımı, 'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Umut Meraş, İsviçre maçında forma giyemeyecek. Haberin detayları...

    AA
    A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye bileniyor

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.

    Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

    Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

        Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İsviçre karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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        Haberler Spor A Milli Futbol Takımı, en iyi 3. olmak için İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü