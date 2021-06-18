A Milli Futbol Takımı, en iyi 3. olmak için İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.