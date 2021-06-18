A Milli Futbol Takımı, en iyi 3. olmak için İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.
Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.
Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.