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    ’da başkan adaylarından : 'na imza attırırım

    ’da genel kurul için geri sayım yaşanırken, başkan adaylarından iddialı bir açıklama geldi. Metin Öztürk, seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine ’i getireceğini belirtirken bir de iddialı bir transfer vaadinde bulundu.

    Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk

    'da genel kurul için geri sayım yaşanırken, başkan adaylarından iddialı bir açıklama geldi. Metin Öztürk, seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine 'i getireceğini belirtirken bir de iddialı bir transfer vaadinde bulundu.

    Öztürk, başkan olması durumunda milli futbolcu 'nu transfer edeceğini belirtirken "Salı gününe kadar imza işini hallederiz" ifadesini kullandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ile sona ermişti. Hakan piyasa değeri 35 milyon Euro civarında.

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    Başkan     adaylarından , seçilmesi halinde F.Bahçe ile de adı geçen teknik adam 'i göreve getireceklerini açıkladı.

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