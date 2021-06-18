Galatasaray'da genel kurul için geri sayım yaşanırken, başkan adaylarından Metin Öztürk iddialı bir açıklama geldi. Metin Öztürk, seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getireceğini belirtirken bir de iddialı bir transfer vaadinde bulundu.

Öztürk, başkan olması durumunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edeceğini belirtirken "Salı gününe kadar imza işini hallederiz" ifadesini kullandı. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sona ermişti. Hakan piyasa değeri 35 milyon Euro civarında.

ÖZDEMİR'İN HOCASI RAGNİCK

Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmesi halinde F.Bahçe ile de adı geçen Alman teknik adam Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini açıkladı.