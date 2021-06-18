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    • 18.06.2021 08:46
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    SON DAKİKA! Trabzon Sörloth için girişimlere başladı

    Son dakika i | eski yıldızı Sörloth'u yeniden transfer edebilmek için girişimlere başladı. Alman kulübü Leipzig'in kararını bekleyen bordo-mavili ekip karara göre resmi teklifi yapacak.

    Trabzonspor Sörloth için girişimlere başladı

    Trabzon, eski golcüsü 'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı.

    Tatilde bulunan 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. 'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.

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