Bir taraftan Umut Meraş için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor bir taraftan da yeni isimleri listesine aldı. Bordo-Mavililer son olarak Schalke 04 forması giyen Sead Kolasinac'ı kadroya katmak için görüşmelere başladı.

Umut Meraş'ın transferi için yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamayan ve bu nedenle yeniden yabancı solbek arayışlarına geçen Bordo- Mavililer Birger Meling ve Saracchi transferlerinde de istediği aşamaya ulaşamamıştı.

Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen oyuncunun Arsenal'e geri dönmesi beklenmezken bu transfer için temasların yoğun şekilde sürdüğü de ifade edildi.

MESUT ÖZİL'İN KANKASI

Boşnak yıldız Sead Kolasinac, Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil ile çok yakın dost... Kolasinac 38 kez milli takım formasını giydi.