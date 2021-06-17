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    , forması giyen 'in peşinde

    Bir taraftan için görüşmelerini sürdüren bir taraftan da yeni isimleri listesine aldı. -Mavililer son olarak forması giyen 'ı kadroya katmak için görüşmelere başladı.

    Sead Kolasinac bombası!

    Bir taraftan için görüşmelerini sürdüren bir taraftan da yeni isimleri listesine aldı. -Mavililer son olarak forması giyen 'ı kadroya katmak için görüşmelere başladı.

    Umut Meraş'ın transferi için yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamayan ve bu nedenle yeniden yabancı solbek arayışlarına geçen Bordo- Mavililer ve transferlerinde de istediği aşamaya ulaşamamıştı.

    Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen oyuncunun 'e geri dönmesi beklenmezken bu transfer için temasların yoğun şekilde sürdüğü de ifade edildi.

    'İN KANKASI
    yıldız Sead Kolasinac, Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil ile çok yakın dost... Kolasinac 38 kez milli takım formasını giydi.

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