Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.06.2021 07:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 07:34
    ABONE OL

    maçı ne zaman saat kaçta? ?

    A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 macerası devam ediyor. Millilerimiz gruptaki 3. ve son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki; maçı ne zaman saat kaçta? ? İşte yanıtları!

    takvim.com.tr
    Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

    Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020'de gruptaki son maçında çıkacak Türkiye'nin rakibi İsviçre olacak. Millerilimiz bu maç öncesi grupta 0 puanla son sırada yer alıyor.Türkiye-İsviçre, İtalya-Galler maçlarının ardından gruptan çıkan takımlar belli olacak.

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    Milli Takımımız ise puansız son sırada. A Grubu'nda 3. ve son maçlar 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye-İsviçre, İtalya-Galler maçlarının ardından gruptan çıkan takımlar belli olacak.

    1- İtalya / 6 puan

    2- Galler / 4 puan

    3- İsviçre / 1 puan

    4- Türkiye / 0 puan

    Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

    ■ Takımlar arasındaki gol averajı

    ■ Takımlar arasında atılan gol sayısı

    ■ Gruptaki gol averajı

    ■ Grupta atılan gol sayısı

    ■ Fair-Play puanı

    ■ Elemeler genel sıralama

    En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

    ■ En çok puan toplayana

    ■ Gol averajına

    ■ Atılan gol sayısına

    ■ Fair-Play puanına

    ■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

        TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

        EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
        Haberler Spor Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye gruptan nasıl çıkar?