Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020'de gruptaki son maçında çıkacak Türkiye'nin rakibi İsviçre olacak. Millerilimiz bu maç öncesi grupta 0 puanla son sırada yer alıyor.Türkiye-İsviçre, İtalya-Galler maçlarının ardından gruptan çıkan takımlar belli olacak.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Milli Takımımız ise puansız son sırada. A Grubu'nda 3. ve son maçlar 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye-İsviçre, İtalya-Galler maçlarının ardından gruptan çıkan takımlar belli olacak.
1- İtalya / 6 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
■ Takımlar arasındaki gol averajı
■ Takımlar arasında atılan gol sayısı
■ Gruptaki gol averajı
■ Grupta atılan gol sayısı
■ Fair-Play puanı
■ Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
■ En çok puan toplayana
■ Gol averajına
■ Atılan gol sayısına
■ Fair-Play puanına
■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)