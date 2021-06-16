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    • 17.06.2021 00:26
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    • 17.06.2021 00:44
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    Son dakika: () yabancı kuralı konusunda kararını değiştirmedi

    liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususlarla ilgili bir açıklama yayımladı. , 'nin karşı isteğine karşın yabancı oyuncu sınırlaması konusunda değişikliğe gitmedi. 21-22'de en fazla 14 yabancı oyuncu tescil ettirilecek ve 8 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecek. İşte tüm detaylar...

    TFF yabancı konusunda kararını değiştirmedi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.



    TFF'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.



    TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

    Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

    TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

    TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

    TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)



        Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:

        - Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

        - TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)

        - TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu

        - TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu



        YABANCI KONUSUNDA GERİ ADIM YOK
        Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

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