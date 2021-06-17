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    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda en zor kurayı çekti:  ile eşleşti

    Devler Ligi’nde 2. ön eleme turu kuraları dün ’nin Noyon şehrinde çekildi. Kurada seri başı olmayan Galatasaray, Hollanda futbolunun en önemli takımlarından Eindhoven ile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 20 veya 21 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise ise 27 veya 28 Temmuz’da evinde oynayacak.

    Aslan'a sert kura

    Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu kuraları dün 'nin Noyon şehrinde çekildi. Kurada seri başı olmayan Galatasaray, Hollanda futbolunun en önemli takımlarından Eindhoven ile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise ise 27 veya 28 Temmuz'da evinde oynayacak.

    CUMARTESİ SEÇİM YAPILACAK
    Cimbom yaklaşık 1 ay sonra oynanacak ilk maç öncesi çok sıkıntılı. Cumartesi günü yapılacak seçimde kulübün yeni başkanı belli olacak. Teknik direktör belirsizliği de can sıkıyor.

    SADECE ALPARSLAN VE AYTAÇ
    Takımdan , ve Gedson gibi önemli isimler ayrılırken, Aytaç Kara ve Alparslan dışında da transfer hamlesi henüz gelmedi. Cimbom bu zorlu koşullarla PSV önüne çıkacak.

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    Haberler Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda en zor kurayı çekti: PSV ile eşleşti