Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'nin Noyon şehrinde çekildi. Kurada seri başı olmayan Galatasaray, Hollanda futbolunun en önemli takımlarından PSV Eindhoven ile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise ise 27 veya 28 Temmuz'da evinde oynayacak.

CUMARTESİ SEÇİM YAPILACAK

Cimbom yaklaşık 1 ay sonra oynanacak ilk maç öncesi çok sıkıntılı. Cumartesi günü yapılacak seçimde kulübün yeni başkanı belli olacak. Teknik direktör belirsizliği de can sıkıyor.

SADECE ALPARSLAN VE AYTAÇ

Takımdan Onyekuru, Saracchi ve Gedson gibi önemli isimler ayrılırken, Aytaç Kara ve Alparslan dışında da transfer hamlesi henüz gelmedi. Cimbom bu zorlu koşullarla PSV önüne çıkacak.