Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine girecek Galatasaray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşebilecek. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

İŞTE EŞLEŞMELER (Sayfa sürekli güncellenecektir)

ŞAMPİYONLAR YOLU

GNK Dinamo / Valur - Omonia

Slovan Bratislava / Shamrock Rovers - Young Boys

Olympiakos - Dinamo Tiflis / Neftçi

Rapid Wien - Spartha Prag

Celtic - FC Midtjylland

PSV - Galatasaray