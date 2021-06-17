Atletico’ya Berke cevabı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe, A.Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve 8.5 milyon Euro talep etti. Genç kaleciyi Altınordu döneminden bu yana takip eden Atletico, Fenerbahçe'ye 2019 yılında da bir teklif yapmıştı.
RANGERS'IN HEDEFİ OSAİ
F.Bahçe'ye QPR'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu. Osayi, F.Bahçe'de 1 gol, 1 asist üretti.
EN YÜKSEK LİMiT GALATASARAY'DA
Süper Lig takımlarının 2021- 2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi. Trabzonspor'un harcama limiti ise 219 milyon lira olarak açıklandı.