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    Atletico’ya Berke cevabı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , A.Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve 8.5 milyon Euro talep etti. Genç kaleciyi Altınordu döneminden bu yana takip eden Atletico, Fenerbahçe'ye 2019 yılında da bir teklif yapmıştı.

    Atletico’ya Berke cevabı!

    Fenerbahçe, A.Madrid'in Berke Özer için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve 8.5 milyon Euro talep etti. Genç kaleciyi Altınordu döneminden bu yana takip eden Atletico, Fenerbahçe'ye 2019 yılında da bir teklif yapmıştı.

    RANGERS'IN HEDEFİ OSAİ
    F.Bahçe'ye     QPR'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu. Osayi, F.Bahçe'de 1 gol, 1 asist üretti.

    EN YÜKSEK LİMiT GALATASARAY'DA
    Süper Lig takımlarının 2021- 2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi. Trabzonspor'un harcama limiti ise 219 milyon lira olarak açıklandı.

        BONSERVİSİNİ İSTEYECEK!
        Fenerbahçe'de düşünülmeyen Nabil Dirar'ın menajerinin Sarı-Lacivertliler'le masaya oturacağı ve bonservisini isteyeceği öğrenildi.

        DEVİN BOOKER FENERBAHÇE'DE
        Fenerbahçe         Beko, son 2 sezonu Khimki Moskova'da geçiren başarılı pivot Devin Booker ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Başarılı pivot, 2017- 18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı...

        SİVAS'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
        UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenleyeceği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2. ön eleme turunda karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak. Turnuvanın 2. ön eleme turunda 108 takım mücadele edecek.

            18'LİK MURAT AŞKIN DİKKATLERİ ÇEKİYOR
            Nafican Yardımcı ve bir çok oyuncuyu alt yapısından çıkaran Çorumspor'da gözler alt yapıya çevrildi. Çorum FK U19 takımında top koşturan sol ayaklı 1.88 boyundaki pivot santrafor Murat Aşkın dikkatlari üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 18 yaşındaki santraforun performansı tam not aldı.

            SÜPER LİG'DE KARADENİZ BİRLİĞİ
            TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, vasıtasıyla birliktelik mesajları veren Trabzonspor, Ç.Rizespor ve Giresunspor başkanları, Karadeniz Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde mesajlar verdi.

            AHMET CANBAZ İLE YOLLAR AYRILDI
            Trabzonspor, 23 yaşındaki oyuncusu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

                KAMERUN'DAN BİLONG AÇIKLAMASI
                Kamerun Futbol Federasyonu, "Oyuncularımıza yöneltilen suçlamaların zayıflığı, basitliği ve boşluğu karşısında büyük öfke besliyoruz" dedi.

                ROSIER'DE MUTLU SON ÇOK YAKIN
                Beşiktaş kiralık sözleşmesi sona eren Valentine Rosier'in transferinde hedefe ulaşıyor. Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, 4 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklifiyle işi bitirme noktasına getirdi.

                BEŞİKTAŞ SALİH İÇİN GERİ SAYIMDA
                Bonservisi                 elinde olan Salih Uçan ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sezon hazırlıkları başlamadan sözleşme imzalaması bekleniyor. Kartal, Salih ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

                    ABDÜLKADİR KADRO DIŞI
                    Milli                     Takım'da Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal, Galler maçı kadrosunda yer almadı. Şenol Güneş 3 yıldızı kadroda düşünmedi.

                    EURO 2020'DE HEYECAN SÜRÜYOR
                    EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak. Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaşacak. Mücadale saat 16.00'da. Saat 19.00'da ise Danimarka ile Belçika kapışacak. Saat 22.00'de ise Hollanda'nın konuğu Avusturya olacak.

                    RUSYA FİNLANDİYA'YI TEK GOLLE YIKTI
                    EURO 2020 B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederek 2. maçında 3 puanı cebine koydu. Rusya'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Miranchuk kaydetti. Rusya turnuvadaki ilk puanlarını alırken Finlandiya 3 puanda kaldı.
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                    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
                    Haberler Spor Atletico’ya Berke cevabı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)