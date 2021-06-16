Futbolseverler tarafından "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusunun yanıtı merak edilip araştırılmaya başlandı. A Milli Takım, EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. EURO 2020 açılışını İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, bugün maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Bu noktada, EURO 2020 gruptan nasıl çıkılır? sorusu merak edilmeye başlandı. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DE ÜST TUR SENARYOLARI...
Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE PUAN DURUMU
1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan