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    • 16.06.2021 22:46
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    • 16.06.2021 22:58
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    Son dakika: KAP bildirimi geldi! ve 'in sözleşmesini uzattı

    , 'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, 'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını 'na (KAP) bildirdi. İşte tüm detaylar...

    G.Saray o isimlerin sözleşmesini uzattı!

    Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.



    Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

    2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti



    2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

    2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



        Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

        2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

        2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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