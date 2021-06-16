



Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.



2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti