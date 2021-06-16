Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İlk maçı İtalya'ya kaybeden Türkiye, gruptaki ikinci maçında bugün Galler ile karşılaşacak. Merak edilen konulardan birisi ise Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oldu? İşte detaylar ve canlı izleme seçeneği!
GALLER TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?
Aşağıdaki bağlantıdan maç saatinde Türkiye Galler maçını canlı izleyebilir ve maçın heyecanını yaşayabilirsiniz.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
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