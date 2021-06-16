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    • 16.06.2021 18:40
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    • 16.06.2021 19:20
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    ! EURO 2020 heyecanı son sürat devam ederken, Türkiye- Galler maçı için beklenen gün geldi. EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız turnuvadaki ikinci maçına çıkıyor. Dev turnuvadaki ikinci maçta ise rakip Galler olacak. Peki, İşte

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    Türkiye Galler maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı!

    Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İlk maçı İtalya'ya kaybeden Türkiye, gruptaki ikinci maçında bugün Galler ile karşılaşacak. Merak edilen konulardan birisi ise Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oldu? İşte detaylar ve canlı izleme seçeneği!

    GALLER TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

    Aşağıdaki bağlantıdan maç saatinde Türkiye Galler maçını canlı izleyebilir ve maçın heyecanını yaşayabilirsiniz.

    GALLER TÜRKİYE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

    Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

    TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

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        Haberler Spor Türkiye Galler maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye- Galler maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı