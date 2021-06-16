Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
Galatasaray: 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)
Fenerbahçe: 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile)
Beşiktaş: 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile )
Trabzonspor 274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)