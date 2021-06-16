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    • Spor
    • 16.06.2021 17:54
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    • 16.06.2021 17:59
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    SON DAKİKA: 2021-2022 sezonu için harcama limitlerini açıkladı!

    Son dakika haberine göre, , 2021-2022 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini belirledi. İşte, , , ve 'un harcama limitleri.

    TFF yeni sezon harcama limitlerini açıkladı

    () Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

    9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

    : 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)

    : 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile)

    : 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile )

    274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF 2021-2022 sezonu için harcama limitlerini açıkladı!