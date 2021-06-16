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    • Spor
    • 16.06.2021 10:38
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    • 16.06.2021 10:38
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    SON DAKİKA! 'a Çin'den Brezilyalı orta saha

    Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek , transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip Beijing Guoan'da forma giyen 29 yaşındaki 'a teklif yaptı.

    Beşiktaş'a Çin'den Brezilyalı orta saha

    Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı.

    Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ETKEN
    Çin'de Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı Josef de Souza'nın yanına düşünülen ilk isim...

        Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu.

        Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, Şampiyonlar Ligi nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak.

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