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    • Spor
    • 16.06.2021 11:30
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    • 16.06.2021 11:30
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    , saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    EURO 2020 A Grubu'nda ilk maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım grubun 2. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye müsabadaki iddiasını sürdürebilmek için bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Futbolseverler ise mücadeleye dair tüm detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    EURO 2020 Türkiye Galler ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 A Grubu karşılaşmasında bu kez Galler ile mücadele edecek. Mutlak zafer parolasıyla sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı kazanmak için ter dökecek. Milyonlarca kişi maçın saatini ve gününü öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye ve Galler arasındaki müsabaka 16 Haziran Çarşamba yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Bakü'de oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    İşte muhtemel 11'ler...

    Karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

    Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore

        O G B M A Y Av P
        İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
        Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
        İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
        Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0

        SON MAÇ 24 YIL ÖNCE

        A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

        Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

            Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
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