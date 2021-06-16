A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 A Grubu karşılaşmasında bu kez Galler ile mücadele edecek. Mutlak zafer parolasıyla sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı kazanmak için ter dökecek. Milyonlarca kişi maçın saatini ve gününü öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ve Galler arasındaki müsabaka 16 Haziran Çarşamba yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Bakü'de oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İşte muhtemel 11'ler...