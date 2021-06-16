Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 12:20
    ABONE OL

    Fenerbahçe Beko ABD'li yıldız 'u kadrosuna kattı

    Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot ile iki yıllık anlaşmaya vardı. 1991 doğumlu yıldız oyuncu, 2.05 boyunda.

    Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna kattı

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova'da geçiren Birleşik Amerikalı pivot ile iki yıllık anlaşmaya vardı. 1991 doğumlu yıldız oyuncu, 2.05 boyunda.

    DEVIN BOOKER KİMDİR?
    28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina'da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson'da forma giydi.



    2013-14 sezonunda Avrupa'nın yolunu tutan Booker, Fransa'da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013'ün aralık ayında ise Bourg Basket'e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

    Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya'ya geçti ve ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu.

    Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018'de de Almanya Kupası'nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncu, 2017-18 sezonunda ise EuroCup'ın en iyi beşine seçildi.

    Başarılı pivot, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup'ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.

    KARİYER ÖZETİ:
    2009-13 (Clemson)
    2013-14 (Nancy, Bourg)
    2014-15 (Bourg)
    2015-16 (Chalon)
    2016-19 (Bayern Münih)
    2019-21 (Khimki Moskova)

    EUROLEAGUE İSTATİSTİKLERİ:
    2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
    2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik
    2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Spor Fenerbahçe Beko ABD'li yıldız Devin Booker'u kadrosuna kattı