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    'de , 'yı Hummels'in kendi kalesine golüyle yıktı

    'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubu'nda , 'te oynanan maçta 'yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği zorlu karşılaşmada Fransa'ya 3 puanı getiren gol ise 20. dakikada Hernandez'in ortasında Hummels'in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi.

    Dev kapışmada kazanan Fransa

    Dev maçta kazanan ... 'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubu'nda Fransa, 'te oynanan maçta 'yı 1-0 mağlup etti.

    Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği zorlu karşılaşmada Fransa'ya 3 puanı getiren gol ise 20. dakikada Hernandez'in ortasında Hummels'in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi.

    Fransa, 52. dakikada , Almanya da 54. dakikada Gnabry ile gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da skor tabelası değişmedi. Mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Öte yandan Fransa'nın ikinci yarıda ve ile bulduğu goller ofsayt gerekçsiyle değer kazanmadı. Almanya kadrosundaki Türk asıllı oyunculardan 90 dakika sahada kadı, ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

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