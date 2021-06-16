Dev maçta kazanan Fransa... Euro 2020'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubu'nda Fransa, Münih'te oynanan maçta Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği zorlu karşılaşmada Fransa'ya 3 puanı getiren gol ise 20. dakikada Hernandez'in ortasında Hummels'in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi.

Fransa, 52. dakikada Rabiot, Almanya da 54. dakikada Gnabry ile gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da skor tabelası değişmedi. Mücadele Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Fransa'nın ikinci yarıda Mbappe ve Benzema ile bulduğu goller ofsayt gerekçsiyle değer kazanmadı. Almanya kadrosundaki Türk asıllı oyunculardan İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kadı, Emre Can ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.