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    ’nun transferine taş koydu: 'un önünde dev engel

    'da teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon Euro bonservis karşılığında kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.

    Cristian Tello’da tek engel Barça

    Trabzonspor'da teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu.

    Oyuncunun kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon Euro bonservis karşılığında kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.

    Ancak oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran kulübü ile yapılan görüşmelerde ise yönetim şok yaşadı. , yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon Euro bonservis talep edince , transferi tıkandı.

    Görüşmler şimdilik askıya alındı.

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