Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Tello için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu.

Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldı.

Ancak oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran Barcelona kulübü ile yapılan görüşmelerde ise yönetim şok yaşadı. Barça, yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon Euro bonservis talep edince Trabzonspor, transferi tıkandı.

Görüşmler şimdilik askıya alındı.